Новичок «Локо» Покушевски поделился подробностями своего перехода в команду

Новичок «Локомотива-Кубань» Алексей Покушевски прокомментировал свой переход в краснодарский клуб.

«Менеджеры работали всё лето, чтобы найти взаимопонимание. Поговорил с Томовичем, и всё решилось за пару дней. Тренер сыграл абсолютно важнейшую роль. Выразил желание работать со мной. Беседа с ним сделала всё абсолютно ясным, никаких вопросов. На следующий день я согласился перейти в «Локомотив». Оставались только детали контракта, но желание было огромным. Очень рад тому, как всё сложилось. Не думаю о том, что «Локо» не выступает в Европе. Сейчас очень рад», — приводит слова Покушевски портал Meridian Sport.

В прошедшем сезоне в составе «Партизана» Покушевски в среднем за матч Адриатической лиги набирал 7,5 очка, совершал 2,7 подбора и делал 0,3 блок-шота за 16 минут 18 секунд на площадке. В Евролиге его средние показатели составили 3,7 очка, 2,1 подбора и 0,3 блок-шота за 12 минут игрового времени.