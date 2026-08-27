15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мне нравятся его идеи. Он чётко чувствует, что нужно игрокам». Покушевски — о Томовиче

«Мне нравятся его идеи. Он чётко чувствует, что нужно игрокам». Покушевски — о Томовиче
Комментарии

Новичок «Локомотива-Кубань» Алексей Покушевски высказался о профессиональных навыках главного тренера Томислава Томовича, отметив его интересные идеи.

«Томович сказал, что может мне доверять. Считает, что мне нужны свобода и игровое время. Он понимает игру, чётко чувствует, что нужно игрокам, как это всё устроить. Мне нравятся его интересные идеи, возможность поиграть на пятой и четвёртой позициях. Свобода двигать мяч, действовать в качестве разыгрывающего в позиционной атаке. Искать партнёров, он считает, что у меня хорошее видение площадки. Главным для меня было доверие и уважение тренера», — приводит слова Покушевски Meridian Sport.

Материалы по теме
Новичок «Локо» Покушевски поделился подробностями своего перехода в команду