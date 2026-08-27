«Мне нравятся его идеи. Он чётко чувствует, что нужно игрокам». Покушевски — о Томовиче

Новичок «Локомотива-Кубань» Алексей Покушевски высказался о профессиональных навыках главного тренера Томислава Томовича, отметив его интересные идеи.

«Томович сказал, что может мне доверять. Считает, что мне нужны свобода и игровое время. Он понимает игру, чётко чувствует, что нужно игрокам, как это всё устроить. Мне нравятся его интересные идеи, возможность поиграть на пятой и четвёртой позициях. Свобода двигать мяч, действовать в качестве разыгрывающего в позиционной атаке. Искать партнёров, он считает, что у меня хорошее видение площадки. Главным для меня было доверие и уважение тренера», — приводит слова Покушевски Meridian Sport.