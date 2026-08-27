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Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: результаты матчей 27 августа

Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: результаты матчей 27 августа
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Сегодня, 27 августа, состоялись отборочные матчи на чемпионат мира по баскетболу – 2027. Всего в рамках игрового дня было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами европейской части турнира.

ЧМ-2027. Квалификация. Результаты на 27 августа:

Финляндия – Швеция — 81:66;
Венгрия – Эстония — 85:67;
Германия – Нидерланды — 99:83;
Израиль – Польша — 86:106;
Хорватия – Латвия — 115:80;
Франция – Словения — 92:67.

Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии.

Отметим, что следующий чемпионат мира по баскетболу – 2027 пройдёт в Катаре.

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