Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: результаты матчей 27 августа

Сегодня, 27 августа, состоялись отборочные матчи на чемпионат мира по баскетболу – 2027. Всего в рамках игрового дня было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами европейской части турнира.

ЧМ-2027. Квалификация. Результаты на 27 августа:

Финляндия – Швеция — 81:66;

Венгрия – Эстония — 85:67;

Германия – Нидерланды — 99:83;

Израиль – Польша — 86:106;

Хорватия – Латвия — 115:80;

Франция – Словения — 92:67.

Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии.

Отметим, что следующий чемпионат мира по баскетболу – 2027 пройдёт в Катаре.