Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: результаты матчей 27 августа
Сегодня, 27 августа, состоялись отборочные матчи на чемпионат мира по баскетболу – 2027. Всего в рамках игрового дня было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами европейской части турнира.
ЧМ-2027. Квалификация. Результаты на 27 августа:
Финляндия – Швеция — 81:66;
Венгрия – Эстония — 85:67;
Германия – Нидерланды — 99:83;
Израиль – Польша — 86:106;
Хорватия – Латвия — 115:80;
Франция – Словения — 92:67.
Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии.
Отметим, что следующий чемпионат мира по баскетболу – 2027 пройдёт в Катаре.
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