Сын Леброна Джеймса сыграл в футбол в гостевой форме «Интера»

Сын 41-летнего американского баскетболиста и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс, был замечен в футболке миланского «Интера» во время игры в футбол в межсезонье. Об этом сообщает Inter Xtra в социальной сети Х.

На опубликованных кадрах 21-летний баскетболист играет в футбол в выездной футболке «Интера» сезона-2026/2027.

Бронни был выбран «Лейкерс» на драфте НБА 2024 года. В сезоне-2024/2025 он дебютировал в лиге и стал первым игроком в истории НБА, выступившим за одну команду вместе со своим отцом, четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.