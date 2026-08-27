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Сборная Германии обыграла Нидерланды в отборочном матче к ЧМ-2027. Шрёдер набрал 23 очка

Сборная Германии обыграла Нидерланды в отборочном матче к ЧМ-2027. Шрёдер набрал 23 очка
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Мужская сборная Германии по баскетболу одержала победу над командой Нидерландов в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 27 августа на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кёльне. Матч завершился со счётом 99:83 (38:31; 26:19; 18:16; 17:17).

ЧМ-2027 — Европа
27 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 83
Нидерланды

Самым результативным игроком в составе немецкой команды стал 32-летний разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Деннис Шрёдер. Он набрал 23 очка, сделал один подбор и шесть перехватов.

В составе сборной Нидерландов отметился 30-летний игрок клуба «Петкимспор» Яла Франке. На его счету 24 очка, четыре подбора и четыре перехвата.

После этого матча у сборной Германии шесть побед в семи матчах. Нидерланды потерпели третье поражение подряд.

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