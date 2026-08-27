Сборная Франции обыграла Словению в отборочном матче к ЧМ-2027. Вембаньяма набрал 22 очка

Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над командой Словении в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 27 августа на стадионе «Аккор Арена» в Париже. Матч завершился со счётом 92:67 (31:17; 23:18; 19:15; 19:17).

Самым результативным игроком в составе французской команды стал звёздный 22-летний центровой клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Он набрал 22 очка, сделал девять подборов и один перехват.

В составе сборной Словении отметился 23-летний игрок Тибор Миртич. На его счету девять очков и семь подборов.

После этого матча у сборной Франции шесть побед в семи матчах. Словения потерпела третье поражение подряд. Теперь у команды четыре поражения в семи играх.