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Сборная Франции обыграла Словению в отборочном матче к ЧМ-2027. Вембаньяма набрал 22 очка

Сборная Франции обыграла Словению в отборочном матче к ЧМ-2027. Вембаньяма набрал 22 очка
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Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над командой Словении в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 27 августа на стадионе «Аккор Арена» в Париже. Матч завершился со счётом 92:67 (31:17; 23:18; 19:15; 19:17).

ЧМ-2027 — Европа
27 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Франция
Окончен
92 : 67
Словения

Самым результативным игроком в составе французской команды стал звёздный 22-летний центровой клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. Он набрал 22 очка, сделал девять подборов и один перехват.

В составе сборной Словении отметился 23-летний игрок Тибор Миртич. На его счету девять очков и семь подборов.

После этого матча у сборной Франции шесть побед в семи матчах. Словения потерпела третье поражение подряд. Теперь у команды четыре поражения в семи играх.

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