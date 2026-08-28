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Тони Паркер назвал лучшего разыгрывающего НБА

Тони Паркер назвал лучшего разыгрывающего НБА
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Главный тренер французского клуба и член Зала славы баскетбола Тони Паркер назвал звёздного игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим действующим разыгрывающим НБА, однако отметил, что его также устраивает кандидатура действующего MVP лиги Шея Гилджес-Александера.

«Сейчас я выбираю Стефа, потому что у него четыре чемпионства НБА. Но у Шея одно чемпионство и две награды MVP. Поэтому меня устроит любой из них», — заявил Паркер в видео на YouTube-канале Bilyonaryo News Channel.

Стефен Карри является четырёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022) и двукратным MVP регулярного чемпионата (2015, 2016). Шей Гилджес-Александер, в свою очередь, завоевал чемпионский титул в сезоне-2024/2026 и дважды признавался MVP регулярного чемпионата (2025, 2026).

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