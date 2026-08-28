Душко Иванович высказался о поражении «Зенита» в товарищеском матче с сербским ФМП

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович прокомментировал поражение своей команды от сербского ФМП в товарищеском матче (78:84).

— Мистер Иванович, «Зенит» ярко начал эту встречу, но итог остался за сербским соперником. Как прокомментируете игру?

— Результат товарищеского матча не так важен. Сегодня мы провели уже вторую игру, и сыграли её намного лучше, чем с «Веной». Отличные 35 минут — атака, защита, здорово двигали мяч. В заключительные две-три минуты мы, к сожалению, теряли мячи, имели проблемы с нарушениями. Однако мы на правильном пути и увидим это в следующих матчах.

— За «Зенитом» остались три четверти. Можно ли быть довольным этим результатом?

— Да, конечно, я это отметил. Доволен тем, как мы провели 35 минут. Это то, что нам нужно. Следующая игра у нас с «Партизаном» — представителем Евролиги. Для нас такой матч — проверка, чтобы сыграть ещё лучше. Когда встречаешься с сильным соперником на сборах, то будешь хорошо выступать и в чемпионате.

— Как вы отметили, решающими в матче стали заключительные несколько минут. В чём видите главную причину результата?

— В заключительные минуты на площадке нужен лидер, который будет координировать работу, контролировать, принимать верные решения, но я не вижу здесь проблем, ведь мы провели товарищескую игру и у нас есть время всё улучшить, — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».