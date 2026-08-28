«Сегодня была хорошая игра в нападении». Форвард «Зенита» Земский — о поражении от ФМП

Форвард «Зенита» Павел Земский прокомментировал поражение своей команды от сербского ФМП (78:84) в товарищеском матче на сборах в Белграде.

— Три четверти за нами, за «Зенитом». Это положительный момент?

— Да, положительный. Сегодня была хорошая игра в нападении, улучшили свои взаимодействия, понимание друг друга. Более-менее уже налаживается командная игра, но, повторюсь, пропустили именно в последней четверти, особенно в защите и, в частности, из-за большого количества нарушений.

— А можно ли было их избежать?

— Возможно, в каких-то моментах можно было, но надо понимать, мы в гостях — это площадка домашней команды, и всегда в таких случаях будет нарушений намного больше. В любом случае надо уметь с этим справляться и как-то преодолевать это, — приводит слова Земского пресс-служба «Зенита».