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Джексон объяснил, почему переход в «Филадельфию» лишил Леброна права считаться величайшим

Джексон объяснил, почему переход в «Филадельфию» лишил Леброна права считаться величайшим
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Бывший игрок НБА Стивен Джексон высказался о статусе Леброна Джеймса в разговоре о величайшем баскетболисте всех времён после его перехода в «Филадельфию Сиксерс».

«Все эти разговоры, которые вы слышите, о GOAT, сравнения с Джорданом и Коби. Для меня всё, что удерживало его в этой беседе, — это «Кливленд». Вот только это имело смысл. А переход в команду, которая и так уже готова к чемпионству, — это не то, что я назвал бы вызовом для лучшего игрока лиги.

Я не думаю, что лучший игрок лиги пошёл бы на такой шаг. По крайней мере, я не вижу в этом поступок человека, которого я уважаю как лучшего игрока лиги», — заявил Джексон на YouTube-канале ALL THE SMOKE.

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