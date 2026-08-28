Джексон объяснил, почему переход в «Филадельфию» лишил Леброна права считаться величайшим

Бывший игрок НБА Стивен Джексон высказался о статусе Леброна Джеймса в разговоре о величайшем баскетболисте всех времён после его перехода в «Филадельфию Сиксерс».

«Все эти разговоры, которые вы слышите, о GOAT, сравнения с Джорданом и Коби. Для меня всё, что удерживало его в этой беседе, — это «Кливленд». Вот только это имело смысл. А переход в команду, которая и так уже готова к чемпионству, — это не то, что я назвал бы вызовом для лучшего игрока лиги.

Я не думаю, что лучший игрок лиги пошёл бы на такой шаг. По крайней мере, я не вижу в этом поступок человека, которого я уважаю как лучшего игрока лиги», — заявил Джексон на YouTube-канале ALL THE SMOKE.