«Майами» подписал центрового, который в прошлом сезоне играл за «Финикс» и «Чикаго»

Свободный агент и центровой Ник Ричардс, по данным ESPN, подписал с «Майами Хит» однолетний контракт. После перехода атакующего защитника Клэя Томпсона клуб закрыл 14-ю позицию в составе, добавив ещё одного игрока на переднюю линию.

В сезоне-2023/2024 Ричардс в составе «Шарлотт Хорнетс» показал один из лучших процентов реализации бросков в лиге — 69,1% с игры. Это был третий результат среди всех игроков НБА, которые делали не менее пяти попыток за матч. Тогда же центровой обновил личные показатели, в среднем набирая 9,7 очка и 8,0 подбора за 26,3 минуты на площадке.

По сравнению с этим его статистика прошлого сезона — 5,8 очка и 5,1 подбора в 48 матчах за «Финикс Санз» и «Чикаго Буллз» — выглядит скромнее. Тем не менее именно надёжность в «краске» и универсальность стали для «Майами» ключевыми аргументами в пользу подписания Ричардса. Клуб из Флориды по-прежнему может добавить ещё одного баскетболиста на минимальное соглашение.