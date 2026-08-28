Актёр ростом 147 см встал в один ряд с экс-игроками НБА. Их рост 201 и 203 см

Знаменитый американский актёр, режиссёр и продюсер Дэнни Де Вито встретился с бывшими игроками НБА Стивеном Джексоном и Мэттом Барнсом. Фото встречи появилось в соцсетях подкаста баскетболистов.

Фото: x.com/allthesmokeprod

Примечательно, что рост Де Вито составляет 147 см, тогда как у его собеседников — 201 и 203 см. Невысокий рост актёра связан с редким наследственным заболеванием — множественной эпифизарной дисплазией, или болезнью Файербанка. Эта патология затрагивает эпифизы — суставные концы трубчатых костей — и нарушает их нормальное развитие и рост.

При этом болезнь не влияет ни на интеллект, ни на продолжительность жизни, а сам Де Вито, несмотря на диагноз, сумел построить успешную карьеру в Голливуде.