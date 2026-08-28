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«Только через мой труп». Владелец «Финикса» исключил вероятный обмен Девина Букера

«Только через мой труп». Владелец «Финикса» исключил вероятный обмен Девина Букера
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Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия жёстко высказался о возможном обмене защитника и лидеры аризонской команды Девина Букера в «Детройт Пистонс».

«Да только через мой труп. Девин Букер никогда не станет игроком «Детройт Пистонс». Мне вообще нет никакого дела до «Пистонс», — заявил Ишбия, слова которого приводит аккаунт NBARetweet в X.

В сезоне-2025/2026 «Финикс» завершил регулярку с балансом 45-37 и пробились в плей-ин, но уже в первом матче уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс», затем обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» и всё-таки вышли в плей-офф, где встретились на тот момент с действующим чемпионом — «Оклахома-Сити Тандер», которой проиграла со счётом 0-4.

Сам Букер, которому Ишбия фактически пообещал всю карьеру в Аризоне, связан с клубом долгосрочным контрактом до сезона-2029/2030. Это означает, что 29-летний защитник как минимум проведёт в «Финиксе» до 33 лет, а с учётом позиции владельца — с большой долей вероятности и до конца карьеры.

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