Кевин Дюрант превратил $ 250 тыс. в $ 60 млн на сделке со стартапом в сфере ИИ

Звёздный форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант и его бизнес-партнёр Рич Клейман вложили $ 250 тыс. в Hugging Face на ранних этапах — в раундах Seed и Series A, сообщил североамериканский журналист Джо Помплианона своей страничке в социальной сети X.

После того как Nvidia приобрела компанию за $ 12,9 млрд, их инвестиция выросла примерно до $ 60 млн, что даже больше, чем Дюрант заработает за сезон-2026/2027 в НБА — $ 43,9 млн.

Сами вложения были сделаны так: $ 100 тыс. — в 2018 году в раунде Seed и ещё $ 150 тыс. — в 2019 году в раунде Series A. В итоге первоначальная сумма увеличилась примерно в 240 раз.

Hugging Face, основанная в 2016 году как проект чат-бота, со временем превратилась в крупнейшую в мире открытую платформу для моделей искусственного интеллекта — по сути, в AI-версию GitHub. Сегодня на ней размещено более 3 миллионов публичных моделей и свыше 1 миллиона наборов данных, а её экосистемой пользуются 13 миллионов разработчиков по всему миру.