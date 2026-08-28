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«Он выиграл с командой три титула». Боб Майерс — о самом сложном решении в «Голден Стэйт»

«Он выиграл с командой три титула». Боб Майерс — о самом сложном решении в «Голден Стэйт»
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Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс рассказал, какое решение стало для него самым тяжёлым за время работы в клубе из Калифорнии.

«Обмен Андре Игуодалы. Нам пришлось расстаться с игроком, который выиграл с командой три чемпионских титула, чтобы подписать Д'Анджело Расселла. Что касается того, как игрок может пройти через такую непростую ситуацию, я не видел никого, кто справился бы с этим лучше него», — сказал Майерс в подкасте Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady на YouTube.

Обмен Игуодалы в 2019 году был вызван не только необходимостью освободить место под Расселла, но и впоследствии косвенно привёл к появлению в команде Эндрю Уиггинса. Именно Уиггинс позже стал одним из ключевых игроков чемпионского состава «Голден Стэйт» в сезоне-2021/2022, тогда как сам Расселл задержался в клубе меньше чем на полгода.

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