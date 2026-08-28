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«Он в лиге уже 24 года». Дюрант объяснил силу решения Леброна перейти в «Филадельфию»

«Он в лиге уже 24 года». Дюрант объяснил силу решения Леброна перейти в «Филадельфию»
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Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант оценил переход форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Он понимает, как собрать действительно победную баскетбольную команду. Он в лиге уже 24 года — должен понимать, как это делается. И он знает, как поставить себя в позицию, в которой можно добиваться успеха. Думаю, то, что он согласился на минимальный контракт, многое говорит о его настрое и о том, с каким подходом он придёт в команду.

И им нужен такой связующий игрок — кто-то, кто понимает: ладно, не все в этой команде будут набирать по 25 очков за матч. Но будут вечера, когда главным будешь ты. Будут вечера, когда тебе придётся быть вторым номером. И по ходу всего сезона всё будет меняться, роли каждого тоже будут меняться. Думаю, Леброн это понимает», — сказал Дюрант в подкасте Boardroom на YouTube.

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