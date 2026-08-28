Джефф Тиг высмеял состав «Филадельфии» вопросом о запасном центровом

Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг высказался о составе «Филадельфии Сиксерс» и в шутливой манере задался вопросом о глубине передней линии.

«У вас там все, это круто. Всё нормально: у нас есть Леброн, у нас есть Джейлен Браун — вообще жара. Вы собрали людей. Но кто у вас запасной центровой? Тот парень, который вот-вот станет стартовым центровым», — заявил Тиг в подкасте Club 520 на YouTube.

Впрочем, вопреки возможным ожиданиям, «Филадельфия» не стала подписывать на эту позицию опытного ветерана. Андре Драммонд, которого ещё в январе Нёрс рассматривал как одного из двух основных вариантов подмены Эмбиида, к началу сезона-2026/2027 не был переподписан и ушёл в «Нью-Йорк Никс».