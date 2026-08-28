Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: расписание на 28 августа
Сегодня, 28 августа, состоятся отборочные матчи на чемпионат мира по баскетболу — 2027. Всего в рамках игрового дня запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает с расписанием европейской части турнира.
ЧМ-2027. Квалификация. Расписание на 28 августа (время московское):
18:30. Грузия — Черногория.
19:00. Украина — Греция.
21:00. Сербия — Исландия.
21:00. Босния и Герцеговина — Италия.
21:00. Турция — Литва.
22:00. Испания — Португалия.
Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии.
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