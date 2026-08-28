Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: расписание на 28 августа

Сегодня, 28 августа, состоятся отборочные матчи на чемпионат мира по баскетболу — 2027. Всего в рамках игрового дня запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает с расписанием европейской части турнира.

ЧМ-2027. Квалификация. Расписание на 28 августа (время московское):

18:30. Грузия — Черногория.

19:00. Украина — Греция.

21:00. Сербия — Исландия.

21:00. Босния и Герцеговина — Италия.

21:00. Турция — Литва.

22:00. Испания — Португалия.

Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии.

Видео: достижения сборных России по баскетболу.