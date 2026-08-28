Американский защитник «Локомотива-Кубань» Куин показал, что попробовал в Краснодаре

Новоиспечённый защитник «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин поделился в соцсетях снимком из Краснодара, где попробовал местную кухню. Под фото он оставил подпись: «Вкусная еда со всего мира».

Фото: Из личного архива Тревелина Куина

В прошлом сезоне Куин выступал в Китае за «Гуандун Саузерн Тайгерс». В 45 матчах регулярного чемпионата он в среднем набирал 19,9 очка, делал 5,9 подбора и 5,1 передачи, реализуя 48,1% бросков с игры. Ранее защитник провёл 62 матча в НБА за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». Сейчас ему 29 лет.

В сезоне-2025/2026 «Локомотив-Кубань» занял четвёртое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 27 побед при 13 поражениях, а в серии за бронзу обыграл «Зенит» со счётом 3-2.