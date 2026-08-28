«Локомотив-Кубань» отправился на предсезонный сбор в Турцию без Всеволода Ищенко

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» отправился на тренировочный сбор в Турцию, где примет участие в турнире Gloria Cup Summer Games. Команда сыграет несколько матчей в рамках подготовки к новому сезону. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В составе «Локо» 13 игроков: защитники Патрик Миллер, Маркос Найт, Иван Самойленко, Захар Ведищев, Тревелин Куин; центровые Глеб Фирсов, Ален Хаджибегович, Руслан Абдулбасиров; форварды Максим Барашков, Антон Квитковских, Андрей Лопатин, Алексей Покушевски, Павел Рябков, Кирилл Темиров.

Всеволод Ищенко пропустит предсезонные сборы и матчи. Из-за насыщенного межсезонья и участия в Летней лиге НБА у баскетболиста не было времени для полноценного восстановления после повреждений, беспокоивших его в конце прошлого сезона. Сейчас Ищенко работает по индивидуальному плану и присоединится к команде позже.

Также сообщается, что Квитковских, Темиров и Рябков прилетят к команде после завершения выступлений на Спартакиаде народов России.