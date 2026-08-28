УНИКС опубликовал поздравительный пост в честь 35-летия со дня основания клуба

Баскетбольный клуб УНИКС 28 августа отмечает 35-летие со дня основания. История команды началась в августе 1991 года, когда Казанский университет впервые вышел на площадку под новым названием.

«История клуба началась в последней декаде августа 1991 года, когда команда Казанского университета впервые вышла на площадку под новым названием УНИКС (аббревиатура означает «УНИверситет — Культура — Спорт») и одержала победу в предсезонном турнире. Первым руководителем клуба стал заслуженный работник физической культуры РФ и РТ Александр Щербаков. Свой первый сезон УНИКС — КГУ начал во второй лиге зоны РСФСР первенства СССР в ноябре 1991 года.

В 1997 году команда добилась права выступать в Суперлиге чемпионата России. В декабре 1998 года президентом клуба на общественных началах стал председатель Национального банка Татарстана Евгений Богачев, под руководством которого клуб завоевал все основные трофеи в своей современной истории.

За 35 лет УНИКС вошёл в число ведущих баскетбольных клубов страны и континента. В активе команды победа в Евролиге ФИБА (2004), облад Кубком Европы (2011), титул чемпиона Североевропейской баскетбольной лиги (2003), три победы в Кубке России (2003, 2009, 2014), а также чемпионство в Единой лиге ВТБ и России (2023). Команда 18 раз поднималась на пьедестал почета в чемпионатах России, шесть раз становилась серебряным и пять — бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.

Баскетбольный клуб УНИКС выражает благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову за многолетнюю всестороннюю поддержку, первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву — за создание современной инфраструктуры, а также президенту клуба Евгению Богачёву, тренерскому штабу, игрокам, сотрудникам, партнерам и преданным болельщикам за вклад в развитие и победы команды.

Коллектив клуба продолжает ставить перед собой высокие цели. Поздравляем наш клуб с 35-летним юбилеем! Желаем новых достижений и громких побед!» — написала пресс-служба УНИКСа.