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Леброн Джеймс эмоционально поздравил свою жену Саванну с днём рождения

Леброн Джеймс эмоционально поздравил свою жену Саванну с днём рождения
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Четырёхкратный чемпион НБА американец Леброн Джеймс поздравил свою жену Саванну с днём рождения. Ей исполнилось 40 лет.

«С днём рождения, моя королева!!! Мы все готовы тебя поздравлять, особенно я! Ты заслуживаешь всей той любви и крутой атмосферы, которую получишь сегодня и вообще всегда! Люблю тебя», — написал Леброн в социальной сети.

В межсезонье-2026 Леброн Джеймс перешёл в «Филадельфию Сиксерс» после 11 сезонов в «Лейкерс». В составе «Филадельфии» Джеймс будет играть вместе с Джоэлом Эмбиидом, Джейленом Брауном и Тайризом Макси. Сезон-2026/2027 станет для 41-летнего баскетболиста 24-м в НБА.

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