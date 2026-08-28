Мэтт Барнс рассказал о совместных планах Криса Пола и Расселла Уэстбрука

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс рассказал, что завершившие карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающие Расселл Уэстбрук и Крис Пол планируют совместный отпуск, чтобы отметить окончание своих карьер.

«Я разговаривал с Крисом Полом два дня назад. Расселл Уэстбрук и Крис Пол собираются в отпуск. Это интересно. Они берут с собой жён в отпуск. Два величайших разыгрывающих отправятся отдыхать, будут валяться на песке, пить и просто как следует праздновать. Тем более для Криса Пола это ещё и конец карьеры», — сказал Барнс в подкасте ALL THE SMOKE.

Крис Пол завершил карьеру в феврале этого года после легендарной 21-летней карьеры в НБА. Расселл Уэстбрук, в свою очередь, объявил о завершении карьеры в начале этого месяца.