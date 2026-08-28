«Я был в полном восторге». Диабате — о первой покупке после подписания контракта с клубом

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Мусса Диабате, выбранный на драфте НБА 2022 года под 43-м номером «Лос-Анджелес Клипперс», вспомнил, как сильно обрадовался возможности впервые покупать игровую валюту в NBA 2K. По его словам, на виртуальную валюту (VC) он спустил едва ли не больше всего — и в шутку предложил 2K задуматься о спонсорстве.

«Это про покупку VC в 2K. Знаете, как долго я ждал момента, когда смогу просто в любое время покупать игровую валюту?

Когда понял, что наконец-то могу позволить себе свободу тратить деньги на внутриигровые вещи, я был в полном восторге. Думаю, это была точно моя первая покупка. Конечно, возможно, что-то и на еду купил, но да — в основном это были VC в 2K. И учитывая, сколько денег я потратил на 2K, им уже пора бы задуматься, чтобы меня спонсировать», — сказал Диабате на YouTube-канале J.P. Hovey.