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Игорь Вольхин: Спартакиада без легионеров — проверка для российских игроков

Игорь Вольхин: Спартакиада без легионеров — проверка для российских игроков
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Форвард «Уралмаша» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от предстоящей Спартакиады, отметив, что турнир без легионеров станет проверкой для российских баскетболистов.

— Совсем скоро команда стартует на Спартакиаде. Для многих это новый и необычный формат, в том числе из-за отсутствия легионеров. Что думаешь об этом турнире?
— Для меня этот турнир тоже в новинку. Но игра без легионеров — это своего рода проверка, возможность показать, на что способны российские ребята. За лето мы очень соскучились по баскетболу, поэтому присутствует положительное волнение.

Предсезонка всегда даётся тяжело, а как говорят спортсмены: «Играть — не тренироваться». Поэтому ждём матчей с нетерпением. Будем стараться побеждать, чтобы порадовать наших болельщиков, — приводит слова Вольхина пресс-служба команды.

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