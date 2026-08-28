Шарп привёл аргумент в споре о ценности чемпионского титула и награды MVP НБА

Известный аналитик Шэннон Шарп высказал мнение, что чемпионство разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона ценнее звания MVP разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера.

«Лично я считаю, что чемпионство Брансона важнее, чем [звание] MVP Шея. Он принёс титул городу спустя 53 года — для игрока его габаритов очень трудно привести команду к чемпионству. Очень трудно игроку его роста выиграть титул.

Айзея Томас — 187-188 см, Стефен Карри — аналогично. А он — всего 181-182 см. И что? Да, всего 182-182 см. Но он сделал это. Он повёл их за собой», — сказал Шарп на YouTube-канале Nightcap.