Ричард Джефферсон назвал звезду, которую обменяют первой в новом сезоне НБА

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Ричард Джефферсон поделился своим взглядом на будущее звёздного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона. По его мнению, именно Уильямсон может стать первой звездой, которую обменяют в новом сезоне НБА, если форвард удачно начнёт чемпионат.

«Я бы выбрал Зайона Уильямсона на драфте. Думаю, если посмотреть на «Пеликанс», он, безусловно, выглядит очень неплохо. И об этой команде уже, наверное, сказано достаточно много. Так что если у «Пеликанс» появится возможность, они в какой-то момент всё же решатся на его обмен. Если он здорово проведёт первые 25-30 матчей сезона, вот тогда, думаю, они и начнут двигаться в этом направлении — что, кстати, будет хорошо и для самого Зайона. Речь не о том, чтобы от него избавиться. Наоборот, если он мощно стартует, у него появится шанс оказаться в совершенно новом месте, в новой среде.

И, возможно, именно это поможет заново раскрыть его потенциал. Но, на мой взгляд, если говорить о командах, которые могут пойти на такой шаг раньше, то при хорошем старте сезона его можно будет обменять с куда более высокой ценностью, чем летом или в межсезонье», — сказал Джефферсон на YouTube-канале Road Trippin' Show.