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В «Локомотиве-Кубань» открыли мемориал памяти Арона Семернинова

В «Локомотиве-Кубань» открыли мемориал памяти Арона Семернинова
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В многофункциональном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» открыли мемориал в память о 14-летнем воспитаннике академии Ароне Семернинове, трагически ушедшем из жизни 25 августа.

Возложить цветы пришли друзья Арона, тренеры, бывшие партнёры по команде «Локо-2012», а также сотрудники академии. Арон был сыном главного тренера «Химок» Романа Семернинова и воспитанником системы краснодарского клуба.

Фото: Пресс-служба «Локомотива-Кубань»

Фото: Пресс-служба «Локомотива-Кубань»

Трагедия произошла 25 августа во время тренировки. По данным СМИ, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Арону было 14 лет. Он становился бронзовым призёром первенства России в составе команды до 14 лет и признавался самым ценным игроком первенства Краснодарского края.

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