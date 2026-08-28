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В Москве простились с 14-летним игроком академии «Локомотива-Кубань» Ароном Семерниновым

В Москве простились с 14-летним игроком академии «Локомотива-Кубань» Ароном Семерниновым
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В Москве прошла церемония прощания с 14-летним воспитанником академии «Локомотива-Кубань» Ароном Семерниновым, трагически ушедшим из жизни 25 августа. На прощание пришли около тысячи человек. Об этом сообщил телеграм-канал «Свободный агент».

Фото: Телеграм-канал «Свободный агент»

Сообщается, что отец Арона Роман Семернинов попросил проводить сына в последний путь аплодисментами, как это делают, когда уходит спортсмен.

Трагедия произошла 25 августа во время тренировки. По данным СМИ, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Арон был бронзовым призёром первенства России в составе команды до 14 лет и признавался самым ценным игроком первенства Краснодарского края.

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