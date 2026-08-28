Журналист назвал причину срыва перехода Леброна в «Голден Стэйт», связанную с Карри

Проблемы с коленом у лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, затянувшиеся на долгое время, могли стать одной из причин, по которой форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс в итоге не перешёл в калифорнийский клуб. Об этом сообщил североамериканский журналист Маркус Томпсон.

«Он [Леброн] спросил: «И сколько матчей мне вообще придётся сыграть? А если мне потребуется пауза на две недели?» — приводит слова Томпсона обозреватель Том Толберт в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 Карри пропустил 27 матчей регулярного чемпионата из-за пателлофеморального болевого синдрома, известного как «колено бегуна». Обострение произошло зимой во время индивидуальной тренировки, а восстановление заняло гораздо больше времени, чем ожидалось.

Сам баскетболист признавался, что рассчитывал вернуться через 10 дней. Однако в течение первого месяца каждая попытка выйти на площадку вновь приводила к болезненной реакции колена.

Стоит отметить, что без своего лидера «Голден Стэйт» одержал 13 побед при 26 поражениях и впервые с сезона-2019/2020 завершил регулярный чемпионат с отрицательным балансом.