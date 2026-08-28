Андрей Кириленко высказался о смерти 14-летнего сына главного тренера «Химок»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что свыше тысячи человек пришли на прощание с 14-летним баскетболистом Ароном Семерниновым. Траурная церемония прошла в Краснодаре, где юный спортсмен выступал за команду СШОР.

«Мои искренние соболезнования Роману Семернинову и всей его семье. Трагическое событие, невосполнимая потеря, в голове не укладывается. Арон с ранних лет играл в баскетбол, шёл по стопам отца, подавал большие надежды, был на виду в соревнованиях РФБ. Он приезжал на «Минибаскет», где запомнился с самой лучшей стороны. В лагере в Анапе в его память соблюдали День молчания. Видел сотни откликов в Сети, тут никто не останется равнодушным. На похороны пришли около тысячи человек. Слов не подобрать в таких случаях. Светлая память, сил семье», — приводит слова Кириленко ТАСС.