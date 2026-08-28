Новичок «Локо» Абдулбасиров: впервые играю в команде, где столько высоких ребят

Центровой Руслан Абдулбасиров, вернувшийся в «Локомотив-Кубань» в межсезонье, рассказал о предсезонной подготовке, вспомнил времена выступлений за молодёжную команду и поделился впечатлениями от общения с новыми одноклубниками.

— Как тебе в «Локо»?

— Всё нравится, тут классно. Тренируемся, втягиваемся. Чуть тяжеловато, конечно, но это же предсезонка — на сборах так всегда. А в целом всё нормально, я бы даже сказал, хорошо. Впервые играю в команде, где столько высоких ребят.

— В 2012-2014 годах ты играл за молодёжную команду «Локомотива». Расскажи про те времена.

— Хорошие были времена. Нас тренировал сначала Александр Петрович Чернов, потом Небойша Видич. Выиграть медалей у нас тогда, правда, не получилось, но команда, как мне кажется, была боевая.

— Кто из того состава сейчас продолжает играть?

— Честно говоря, не очень многие. Богдан Богданов немного сменил род занятий — он теперь ассистент тренера здесь, в «Локо». Игорь Каныгин в магнитогорском «Металлурге» играет. Ещё карьеру продолжает Максим Колюшкин, но мы с ним в молодёжке совсем ненадолго пересеклись.

— С кем в команде ты общаешься больше всего?

— В прошлом сезоне мы играли с Андреем Лопатиным в одной команде. Сейчас живём прямо рядом, в соседних домах. И так получается, что сейчас больше с ним. Но и Глеб Фирсов тоже рядышком с нами живёт, семья Барашковых. Но вообще, со всеми общаемся одинаково, нет такого, что с кем-то больше, с кем-то меньше.

— Что делаешь в свободное время?

— В свободное время стараюсь валяться на диване и ничего не делать (смеётся), — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба краснодарского клуба.