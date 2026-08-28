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Стало известно, какой город НБА считает приоритетным при расширении лиги

Стало известно, какой город НБА считает приоритетным при расширении лиги
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НБА продолжает процесс расширения с 30 до 32 команд, определив в качестве приоритетных городов Лас-Вегас и Сиэтл. Об этом сообщает New York Times.

Первый раунд подачи заявок уже завершён, а для претендентов на франшизу в Лас-Вегасе установлен второй дедлайн в сентябре, когда от них потребуют предоставить более детальное портфолио. Для Сиэтла на данный момент существует только один этап подачи заявок.

По информации источников, НБА, скорее всего, сначала выберет владельца для команды в Лас-Вегасе и только затем перейдёт к решению по Сиэтлу. Ожидается, что в сентябре также состоится заседание Совета управляющих лиги. Комиссионер НБА Адам Сильвер ранее заявлял, что надеется принять решение по расширению до конца 2026 года.

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