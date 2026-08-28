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«Лейкерс» возглавили прогноз ESPN по разочарованиям нового сезона НБА

«Лейкерс» возглавили прогноз ESPN по разочарованиям нового сезона НБА
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Аналитики ESPN опубликовали рейтинг команд НБА, которые, по их мнению, станут главными разочарованиями предстоящего сезона, и возглавил список клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«ESPN составил рейтинг команд НБА, которые, по их мнению, станут самыми разочаровывающими в этом сезоне: 1. «Лейкерс» 2. «Пистонс» 3. «Уорриорз» 4. «Хит» 5. «Селтикс». Прогноз побед «Лейкерс» на портале Kalshi составляет около 46 игр», — приводит данные рейтинга Fullcourtpass в социальной сети Х.

Напомним, в межсезонье «Лейкерс» претерпели изменения: команду покинул четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, а новыми владельцами клуба стали Джош Кушнер и Боб Айгер, выкупившие франшизу за рекордные $ 12,5 млрд.

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