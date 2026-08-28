Сборная Греции проиграла Украине в отборочном матче к ЧМ-2027

Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу над командой Греции в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 28 августа на стадионе «Ксяоми Арена» в Риге. Матч завершился со счётом 82:76 (24:19; 16:18; 24:22; 18:17).

Самым результативным игроком в составе греческой команды стал 37-летний защитник клуба ПАОК Ник Калатес. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и восемь ассистов.

В составе сборной Украины отметился 24-летний игрок Александр Ковляр. На его счету 18 очков, шесть подборов и четыре передачи.

После этого матча у сборной Украины пять побед в семи играх. Греция потерпела третье поражение подряд в квалификации к чемпионату мира — 2027.