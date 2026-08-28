15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, где продолжит карьеру экс-защитник УНИКСа Ксавьер Манфорд

Стало известно, где продолжит карьеру экс-защитник УНИКСа Ксавьер Манфорд
Комментарии

Американский защитник Ксавьер Манфорд, выступавший за УНИКС в прошлом сезоне, продолжит карьеру в турецкой «Каршияке», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 33-летним баскетболистом рассчитан на сезон-2026/2027.

Напомним, в прошедшем сезоне американский баскетболист принял участие в пяти матчах Единой лиги ВТБ. За 16 минут и три секунды игрового времени в среднем он набирал 5,2 очка, добавляя к ним 2,2 подбора и 1,2 передачи. В двух встречах внутрисезонного турнира Winline Basket Cup американец записал в свой актив в среднем 7,5 очка, 2,5 подбора и две передачи за 18:35 минуты игрового времени.

Материалы по теме
УНИКС опубликовал поздравительный пост в честь 35-летия со дня основания клуба
Комментарии