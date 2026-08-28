Стало известно, где продолжит карьеру экс-защитник УНИКСа Ксавьер Манфорд

Американский защитник Ксавьер Манфорд, выступавший за УНИКС в прошлом сезоне, продолжит карьеру в турецкой «Каршияке», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 33-летним баскетболистом рассчитан на сезон-2026/2027.

Напомним, в прошедшем сезоне американский баскетболист принял участие в пяти матчах Единой лиги ВТБ. За 16 минут и три секунды игрового времени в среднем он набирал 5,2 очка, добавляя к ним 2,2 подбора и 1,2 передачи. В двух встречах внутрисезонного турнира Winline Basket Cup американец записал в свой актив в среднем 7,5 очка, 2,5 подбора и две передачи за 18:35 минуты игрового времени.