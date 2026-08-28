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«Реал» подписал двукратного чемпиона НБА

«Реал» подписал двукратного чемпиона НБА
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Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским центровым Дэмианом Джонсом. Соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Реал» Мадрид и Дэмиан Джонс достигли соглашения, по которому центровой будет игроком «Реала» до конца сезона-2026/2027», — говорится в официальном заявлении клуба.

Джонс является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». За карьеру в сильнейшей лиге мира он провёл 293 матча, выступая также за «Атланту», «Сакраменто», «Финикс», «Лейкерс», «Юту» и «Кливленд».

В сезоне-2025/2026 Джонс набирал 9,7 очка, 5,7 подбора и 1,4 передачи за 18 минут в среднем в китайской лиге.

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Источник: «Маккаби» проведёт ещё один сезон Евролиги вне Израиля
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