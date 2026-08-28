Сборная Турции уверенно обыграла Литву в отборочном матче к ЧМ-2027

Мужская сборная Турции по баскетболу одержала победу над командой Литвы в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 28 августа. Матч завершился со счётом 94:66 (27:13, 28:21, 20:13, 19:19).

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал 31-летний форвард Джеди Осман. Он набрал 22 очка, сделал шесть подборов.

В составе сборной Литвы отметился 33-летний игрок Освалдас Олисевичюс. На его счету 11 очков и два подбора.

После этого матча у сборной Турции семь побед в семи играх. Литва потерпела второе поражение подряд в квалификации к чемпионату мира — 2027.