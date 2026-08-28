Сборная Сербии обыграла Исландию в отборочном матче к ЧМ-2027, Йович набрал 21 очко

Мужская сборная Сербии по баскетболу одержала уверенную победу над командой Исландии в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 28 августа в Белграде. Матч завершился со счётом 102:73 (25:27, 27:15, 18:19, 32:12).

Самым результативным игроком в составе сербской команды стал Никола Танаскович. На его счету 23 очка и пять подборов. 23-летний центровой клуба «Майами Хит» Никола Йович набрал 21 очко, сделал три подбора и две передачи.

В составе сборной Исландии отметился 31-летний игрок Мартин Херманнссон. На его счету 18 очков и одна передача.

После этого матча у сборной Сербии пять побед в семи играх.