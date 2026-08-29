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Сборная Португалии обыграла Испанию в отборочном матче к ЧМ-2027

Сборная Португалии обыграла Испанию в отборочном матче к ЧМ-2027
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Мужская сборная Португалии по баскетболу одержала победу над командой Испании в игре второго круга квалификации чемпионата мира — 2027, которая состоялась 28 августа в Сарагосе. Матч завершился со счётом 95:89 (21:14, 26:27, 24:30, 24:18).

ЧМ-2027 — Европа
28 августа 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
89 : 95
Португалия

Самым результативным игроком в составе португальской команды стал Траванте Уильямс. На его счету 22 очка, четыре подбора и два перехвата. 27-летний центровой клуба «Бостон Селтикс» Неемиаш Кета набрал 16 очков, сделал девять подборов и одну передачу.

В составе сборной Испании отметился 24-летний игрок Альваро Карденас. На его счету 18 очков и четыре передачи.

После этого матча у сборной Португалии четыре победы в семи играх.

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