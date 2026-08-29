Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: результаты матчей 28 августа
В субботу, 28 августа, состоялись отборочные матчи к чемпионату мира по баскетболу – 2027. Всего в рамках игрового дня было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами европейской части турнира.
ЧМ-2027. Квалификация, Европа. Результаты на 28 августа:
Грузия — Черногория — 101:74;
Украина — Греция — 82:76;
Сербия — Исландия — 102:73;
Босния и Герцеговина — Италия — 78:76;
Турция — Литва — 94:66;
Испания — Португалия — 89:95.
Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии. Отметим, что чемпионат мира по баскетболу – 2027 пройдёт в Катаре.
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