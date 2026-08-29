«Кливленд» отказался от игрока из пятистороннего обмена спустя неделю в клубе

«Кливленд Кавальерс» отказался от недавно приобретённого защитника Кэма Уитмора, сообщает HoopsHype. В сезоне-2025/2026 22-летний баскетболист, выступая за «Вашингтон Уизардс», в среднем набирал 9,2 очка за матч, реализуя 46% бросков с игры, и проводил на паркете 16,9 минуты.

Решение «Кливленда» было принято за день до истечения крайнего срока НБА на «растяжку» гарантированных зарплат на сезон-2026/2027. Оформив этот шаг 28 августа, клуб успел буквально в последний момент: дедлайн наступал 29 августа.

Стоит отметить, что после приобретения Уитмора в рамках пятисторонней сделки защитник не успел провести за «Кливленд» ни одной минуты — ни в матчах, ни в тренировочном лагере. Формально он пробыл в составе команды чуть больше недели, но в форме «Кавальерс» на площадку так и не вышел.