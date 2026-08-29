Стефен Карри может продлить контракт с «Голден Стэйт» на $ 136,7 млн в течение 24 часов

«Голден Стэйт Уорриорз» готов предложить звёздному разыгрывающего Стефену Карри максимальное двухлетнее продление контракта на сумму $ 136,7 млн, как только это станет возможным — в течение 29 августа по американскому времени . По информации ClutchPoints, именно в составе «Голден Стэйт» Карри, вероятнее всего, и завершит карьеру.

Отметим, что в августе генеральный менеджер клуба Майк Данливи-младший заявил, что Карри «очень-очень хочет побеждать и хочет завершить карьеру в составе «Уорриорз». По его словам, эта позиция не изменится ни 29 августа, ни в начале сезона, ни по его ходу, ни после завершения следующего чемпионата. При этом Данливи отметил, что Карри заслужил право сам решать, когда уходить, если однажды примет такое решение. Однако всё, что говорят и делают обе стороны, по-прежнему указывает на одно: желание остаться в Сан-Франциско до конца.

Карри был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА 2009 года под седьмым номером. За время выступлений за калифорнийский клуб 38-летний Стефен стал четырёхкратным чемпионом НБА и двукратным MVP.