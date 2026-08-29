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Фрай рассказал о напряжении между Леброном Джеймсом и Кайри Ирвингом в «Кливленде»

Фрай рассказал о напряжении между Леброном Джеймсом и Кайри Ирвингом в «Кливленде»
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Чемпион НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай высказался о том, действительно ли между форвардом «Филадельфии Сиксерс» Леброном Джеймсом и разыгрывающим «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом в годы их выступлений за «Кливленд Кавальерс» не было напряжения.

«Между партнёрами по команде, вообще-то, должна быть напряжённость. Должна быть конкуренция — просто потому, что все хотят побеждать. А когда у тебя в команде собирается несколько игроков топ-уровня, которые хотят одного и того же, не всегда у всех одинаковое понимание того, как именно к этому прийти.

И тогда приходится, ну, выяснять это на деле, доказывать: «Эй, доверься мне, я смогу это сделать». И вот Брон такой: «Слушай, я знаю, как побеждать вот так». А Кайри — «Ну тогда тебе лучше оставить для меня место», — сказал Фрай на YouTube-канале Road Trippin' Show.

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