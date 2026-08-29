«Миннесота» и «Юта» произвели обмен — ESPN

«Миннесота Тимбервулвз» обменяет защитника Джоша Грина и денежную компенсацию в «Юту Джаз» на форварда Коди Уильямса и форварда Джона Кончара. Об этом сообщает ESPN

Этот обмен стал прямым следствием подписания Жонатана Куминги, который ранее договорился с «Миннесотой» о двухлетнем контракте на $ 12,4 млн. Чтобы уложиться в потолок зарплат и не превысить второй «апрон», клубу нужно было срочно освободить около $ 3 млн. У Джоша Грина как раз заканчивался последний год контракта на $ 14,7 млн, и именно его решили обменять. Если бы сделку не удалось завершить до субботы, 29 августа, Грина могли бы отчислить с растяжкой выплат на три сезона.

Коди Уильямс был выбран под 10-м номером на драфте НБА 2024 года. За два сезона в составе «Юты Джаз» он сыграл 117 матчей, в среднем набирая семь очков и 2,7 подбора. Джон Кончар, в свою очередь, провёл в НБА семь сезонов и принял участие в 363 матчах регулярного чемпионата.