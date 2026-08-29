Билл Симмонс придумал, как «Кливленду» использовать Бронни Джеймса против Леброна

Североамериканский журналист и главный редактор The Ringer Билл Симмонс в шутку заявил, что «Кливленд Кавальерс» стоило бы выменять атакующего защитника Бронни Джеймса у «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы тот в ключевые моменты серии плей-офф опекал своего отца — форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса.

«Если бы я был «Кливлендом», обменял бы кого-нибудь буквально за минимальную цену на Бронни, вернул бы его, Леброн уже в команде, и тут он как бы начинает просто болтаться рядом — почти как криптонит для Леброна. Выпускаешь его, Леброну уже приходится… ну это же твой родной человек, ты инстинктивно начинаешь сбавлять обороты.

У тебя как родителя всегда есть стремление защитить своих детей. По-моему, это отличная идея. Мне самому было бы очень трудно унижать своего сына на глазах у 20 000 человек в матче, который смотрит вся страна», — сказал Симмонс в своём подкасте.