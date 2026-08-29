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Анферни Хардуэй назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА, включив в неё себя

Анферни Хардуэй назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА, включив в неё себя
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Бывший игрок НБА и четырёхкратный участник Матча звёзд Анферни Хардуэй в подкасте форварда и одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина назвал величайших разыгрывающих в истории лиги. В его список вошли Мэджик Джонсон, Стефен Карри, Гэри Пэйтон, Джейсон Кидд и сам Хардуэй.

Помимо карьеры в НБА, Хардуэй уже девятый сезон подряд работает главным тренером команды Мемфисского университета, своего родного вуза. В марте 2026 года университет объявил, что специалист останется у руля «Тайгерз» как минимум до конца сезона-2026/2027, а его контракт рассчитан до 2028 года.

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Стефен Карри сдержанно реагирует на слова Дрэймонда Грина: