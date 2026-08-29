15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN составил рейтинг звёзд НБА, которые могут запросить обмен

ESPN составил рейтинг звёзд НБА, которые могут запросить обмен
Комментарии

Североамериканское спортивное издание ESPN составило список игроков НБА, которые с наибольшей вероятностью могут запросить обмен в ближайшее время.

На первом месте оказался бигмен «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис, следом идёт разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, а третью позицию поделили форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант и форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон. Пятую строчку разделили защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден и форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун.

Стоит отметить, что совокупная гарантированная зарплата всех пяти игроков на сезон-2026/2027 составляет более $ 200 млн.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
«Счета заморожены, света нет, я в ловушке». Пугающее падение экс-игрока НБА Кайла Синглера «Счета заморожены, света нет, я в ловушке». Пугающее падение экс-игрока НБА Кайла Синглера
Как клубы НБА проводят лето: все сделки, обмены и переходы. LIVE!
Live
Как клубы НБА проводят лето: все сделки, обмены и переходы. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android