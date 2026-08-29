ESPN составил рейтинг звёзд НБА, которые могут запросить обмен

Североамериканское спортивное издание ESPN составило список игроков НБА, которые с наибольшей вероятностью могут запросить обмен в ближайшее время.

На первом месте оказался бигмен «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис, следом идёт разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, а третью позицию поделили форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант и форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон. Пятую строчку разделили защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден и форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун.

Стоит отметить, что совокупная гарантированная зарплата всех пяти игроков на сезон-2026/2027 составляет более $ 200 млн.