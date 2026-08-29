«Зенит» показал, как форвард Роберсон пытается сказать по-русски «Я чувствую себя хорошо»

Американский форвард «Зенита» Андре Роберсон попытался произнести по-русски фразу «Я чувствую себя хорошо». Видео с этим моментом пресс-служба санкт-петербургского клуба опубликовала в своём телеграм-канале.

Примечательно, что Роберсон делал это под имитированный ритм известной песни Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good), стараясь сказать на русском I Feel Good. В конце ролика его партнёр по команде Андрей Мартюк похвалил американца, назвав его молодцом.

Напомним, в рамках предсезонной подготовки «Зенит» провёл за рубежом два товарищеских матча: сыграл вничью с «Веной» и проиграл сербскому ФМП.