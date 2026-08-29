Видео: Егор Дёмин сыграл в двустороннем матче со звёздами НБА

20-летний защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в двустороннем матче в рамках межсезонья НБА — 2026.
Егор Дёмин играет в двусторонней игре со звёздами НБА
Россиянин оказался в числе звёздных игроков, среди которых были Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), Джален Джонсон («Атланта Хоукс»), Энтони Дэвис («Вашингтон Уизардс»), Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс») и Клэй Томпсон («Майами Хит»).
В видео также можно заметить Ви Джея Эджкомба («Филадельфия Сиксерс»), Харрисона Барнса («Сан-Антонио Спёрс»), Нормана Пауэлла («Чикаго Буллз»), Си Джея Макколлума («Атланта»), Гэйба Винсента, Никила Александер-Уокера («Атланта»), Хосе Альварадо («Нью-Йорк Никс»), Келли Олиника и Томаса Брайанта («Кливленд Кавальерс»).
Отметим, сезон-2026/2027 станет для Дёмина вторым в профессиональной карьере.